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Выступление группы "Сплин" отменили в Москве после заявлений солиста со сцены

Общество

Призывы со сцены не приветствовать жестокость, насилие и убийства дорого обошлись группе "Сплин". Музыкантов лишили возможности выступить на фестивале в Москве.

С афиш фестиваля "Музыка с твёрдым характером", который состоится в столице 26 августа, вычеркнули группу "Сплин", как и музыкальный коллектив Ильи Лагутенко "Мумий Тролль".

Солист "Сплина" Александр Васильев ранее на рок-фестивале "Чернозём" в Воронеже пообщался со зрителями. Он похвалил публику за то, что они не приемлют агрессию. Музыкант отметил также, что надеется на возвращение своих коллег из групп "Машина времени", "Аквариум" и Tequilajazzz.

Некоторые зрители увидели в словах Васильева намёк на спецоперацию на Украине и в негодовании покинули концертную площадку.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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