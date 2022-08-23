Слуцкий: после убийства Дугиной говорить о переговорах с Украиной сложно

После убийства политолога и журналиста Дарьи Дугиной вести речь о переговорах России и Украины сложно. Такое заявление сделал лидер ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Сегодня в телецентре Останкино в Москве проходит церемония прощания с Дарьей Дугиной. Проводить её пришли сотни людей.