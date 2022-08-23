После убийства политолога и журналиста Дарьи Дугиной вести речь о переговорах России и Украины сложно. Такое заявление сделал лидер ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий.
Сегодня в телецентре Останкино в Москве проходит церемония прощания с Дарьей Дугиной. Проводить её пришли сотни людей.
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НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.