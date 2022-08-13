Иван Ургант предстал перед аудиторией в депрессивном виде. Он поинтересовался у подписчиков по поводу возможного проведения концерта.

Шоумен опубликовал в своём микроблоге фотографию. На снимке в мрачных тонах усатый телеведущий выглядит печальным.

Артист спросил совет у поклонников.

"А не сыграть ли концерт?" — написал Иван под фото.

Интернет-пользователи активно поддержали шоумена.

"Скучаем без Вас, и смотреть теперь нечего по ТВ";

"Чтобы выйти из этого не понятного положения! Дайте концерт в Ялте, всем назло!";

"Обязательно сыграть! Ждём с нетерпением, очень соскучились! Уважаем и поддерживаем!" — писали фолловеры в микроблоге телеведущего.