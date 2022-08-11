Оставшийся без работы на Первом канале Иван Ургант записал видео, в котором размышляет о своей дальнейшей судьбе.
Шоу "Вечерний Ургант" перестало выходить на Первом канале после начала спецоперации на Украине. Иван Ургант уехал за рубеж и лишился заработка. Телеведущий потерял работу даже как ведущий праздника для выпускников "Алые паруса", который он вёл ежегодно.
В таких сложных условиях Ургант задумался об альтернативном способе заработка. О своих терзаниях Иван рассказал на видео, которое было размещено на официальной странице образовательного проекта GeekBrains социальной сети "ВК".
"Дело-то непростое, время-то-то идет, как быть, куда податься. Эх, непросто всё, ребята, непросто. Мне вот несколько человек сказали, может быть, пойти в IT? Ну, в смысле, пойти в ай-ти", — поделился мыслями с аудиторией 44-летний шоумен.
Ранее Ургант призвал переименовать ГРАД в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества.
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