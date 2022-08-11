Безработный Ургант пожаловался публике: "Время-то идёт, как быть, куда податься"

Оставшийся без работы на Первом канале Иван Ургант записал видео, в котором размышляет о своей дальнейшей судьбе.

Шоу "Вечерний Ургант" перестало выходить на Первом канале после начала спецоперации на Украине. Иван Ургант уехал за рубеж и лишился заработка. Телеведущий потерял работу даже как ведущий праздника для выпускников "Алые паруса", который он вёл ежегодно.

В таких сложных условиях Ургант задумался об альтернативном способе заработка. О своих терзаниях Иван рассказал на видео, которое было размещено на официальной странице образовательного проекта GeekBrains социальной сети "ВК".

"Дело-то непростое, время-то-то идет, как быть, куда податься. Эх, непросто всё, ребята, непросто. Мне вот несколько человек сказали, может быть, пойти в IT? Ну, в смысле, пойти в ай-ти", — поделился мыслями с аудиторией 44-летний шоумен.

Ранее Ургант призвал переименовать ГРАД в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества.