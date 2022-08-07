Британские власти обратились к населению с нестандартным призывом - быстрее мыться в душе, дабы сэкономить воду.
Как пишет издание The Sunday Times, рекомендации власти дали более чем определённые: сократить ежедневные водные процедуры на 1 минуту.
"В рамках правительственной программы каждый житель Великобритании должен сократить ежедневное потребление воды на четверть к 2050 году со 145 литров до 110 литров в день", — сказано в статье.
Власти Великобритании в своих рекомендациях к населению руководствовались расчётами экспертов, которые выяснили, что через четверть века в стране возникнет дефицит воды в объёме четырёх миллиардов литров ежедневно.
В рамках правительственной программы было также принято решение о строительстве резервуара для хранения водного НЗ, который должен быть сдан к 2029 году.
Власти Британии признали, что призыв экономить воду вызовет раздражение граждан, но у них нет выбора — или просить людей быстрее мыться, или изыскивать дополнительный миллиард фунтов на создание необходимой инфраструктуры.
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