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The Sunday Times: власти попросили британцев не задерживаться в душе

Общество

Британские власти обратились к населению с нестандартным призывом - быстрее мыться в душе, дабы сэкономить воду.

The Sunday Times: власти попросили британцев не задерживаться в душе

Как пишет издание The Sunday Times, рекомендации власти дали более чем определённые: сократить ежедневные водные процедуры на 1 минуту.

"В рамках правительственной программы каждый житель Великобритании должен сократить ежедневное потребление воды на четверть к 2050 году со 145 литров до 110 литров в день", — сказано в статье.

Власти Великобритании в своих рекомендациях к населению руководствовались расчётами экспертов, которые выяснили, что через четверть века в стране возникнет дефицит воды в объёме четырёх миллиардов литров ежедневно.

В рамках правительственной программы было также принято решение о строительстве резервуара для хранения водного НЗ, который должен быть сдан к 2029 году.

Власти Британии признали, что призыв экономить воду вызовет раздражение граждан, но у них нет выбора — или просить людей быстрее мыться, или изыскивать дополнительный миллиард фунтов на создание необходимой инфраструктуры.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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