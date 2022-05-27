Власти Великобритании рекомендовали жителям страны отказаться от внедорожников

Бытовые неурядицы в Евросоюзе — давно не секрет. Вышедшая из членов ЕС Великобритания должна бы бить себя пяткой в грудь, что отошла от проблем континентальной Европы, но, увы и ах! На острове Её Величества стартовала акция отказа от внедорожников и джипов.

Когда в СССР возник очередной дефицит кофе, вся пресса одной шестой части суши принялась расхваливать достоинства цикория. Упрекнуть авторов заказных статей было бы неправильно. Напиток из цикория действительно обладает массой достоинств. Возможно, даже неким преимуществом перед кофейными зёрнами. Ответ лежал на поверхности: у потребителей в Советском Союзе просто-напросто не было иного выбора. Для большинства кофе оставался недоступным продуктом. Не по цене, а по возможностям.

Водитель! Бойся мест, откуда появляются дети!

В нынешнем Соединенном Королевстве вроде бы нет дефицита в традиционном понимании. У электромобилей и малолитражек есть масса преференций, учитывая узенькие улочки европейских и английских городов, перед мастодонтами. Однако современные реалии рисуют совсем иную картину. Зажравшийся Запад блюёт на своих подданных.

Допустим, к вам "в гости" заглянул миллиардер и начал указывать на "неправильное" житьё-бытьё. Из автомобиля пересесть на велосипед, вместо авиалайнера пользоваться чем-то попроще и т. п. От госчиновников последуют реляции о переходе с атомной на "зелёную" энергетику. Сами инициаторы палец о палец не ударили, чтобы войти в мейнстрим, зато вовсю поучают остальных. Давайте прислушаемся к их доводам.

Оказывается, многотонные внедорожники изначально предназначались для поездок из городов в пригороды (по-нашему — на дачи), а не для шоппинга по городским супермаркетам.

Нам нет нужды вдаваться во все подробности жизни островитян или других европейцев. Как сказано в одном анекдоте, когда пытливое чадо вопрошает родителя: "Это слон или слониха?" — "Дитя, это должно интересовать не тебя, а другое животное".

Не достойно умереть, а умереть от достойного

Опуская совсем дешёвые доводы, сосредоточим своё внимание на более-менее забавных: "внедорожники имеют в 11 раз более высокий риск опрокидывания в результате аварии, а дети в подобных транспортных средствах имеют в два раза более высокий риск гибели в такой аварии".

Если бы такая информация дошла до наших столичных стритрейсеров и авторов ДТП со смертельным исходом на улицах Москвы. Поздно пересаживать, допустим, актёра Михаила Ефремова из "Гранд Чероки" на сиденье протаранненого им несчастного фургончика. И пусть нам дальше втирают в уши те, кто разъезжает на таких лимузинах, как это вредно и опасно ездить на автомашинах класса "люкс".

Зато далее следует точнёхонькая информация об опасностях для пешеходов. Можно подумать, что быть задавленными плохенькими машинками или стать жертвами собственной невнимательности — это менее престижно, чем быть укатанными элитными автомобилями. Похоже, что инструкции на этот счёт сочиняли те, кто ездит, либо рассчитывает в скором времени ездить на подобном транспорте.

Про призывы такого сорта лицемеров и фарисеев Генрих Гейне очень точно написал:

"Я знаю мелодию, знаю слова, Я авторов знаю отлично: Они без свидетелей тянут вино, Проповедуя воду публично".