Новосибирский режиссёр о будущем российских кинотеатров: "Их побеждает комфорт"

По мнению режиссёра из Новосибирска Олега Захарова западные санкции ещё не подтолкнули отечественную киноиндустрию к расцвету.

Продюсер, актёр, сценарист и кинорежиссёр Олег Захаров отмечает, что молодые люди уже не смотрят телевизор и в будущем могут отказаться и от походов в кинотеатры.

Ранее правительство РФ отказалось выплачивать кинотеатрам субсидии на 6,5 млрд рублей. Владельцы кинотеатров заявили о разорении своего бизнеса.

Кинодеятель считает, что подростков больше интересуют стриминговые сервисы и социальные сети.

"Их побеждает комфорт и оперативность просмотра. Но пока в стране остаются приверженцы большого экрана и культурной атмосферы, останется спрос и на сеансы по билетам", — цитирует слова Захарова в Om1.ru.

Режиссёр убеждён, что иностранные санкции пока никак не повлияли на российское кино.