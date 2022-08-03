По мнению режиссёра из Новосибирска Олега Захарова западные санкции ещё не подтолкнули отечественную киноиндустрию к расцвету.
Продюсер, актёр, сценарист и кинорежиссёр Олег Захаров отмечает, что молодые люди уже не смотрят телевизор и в будущем могут отказаться и от походов в кинотеатры.
Ранее правительство РФ отказалось выплачивать кинотеатрам субсидии на 6,5 млрд рублей. Владельцы кинотеатров заявили о разорении своего бизнеса.
Кинодеятель считает, что подростков больше интересуют стриминговые сервисы и социальные сети.
"Их побеждает комфорт и оперативность просмотра. Но пока в стране остаются приверженцы большого экрана и культурной атмосферы, останется спрос и на сеансы по билетам", — цитирует слова Захарова в Om1.ru.
Режиссёр убеждён, что иностранные санкции пока никак не повлияли на российское кино.
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Индийская компания Gail сокращает поставки газа в стране, поскольку не получает его с ямальских месторождений. Судя по всему, газ перехватывает Германия.