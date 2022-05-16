EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

К концу лета в РФ могут закрыться большинство кинотеатров — член АВК Роман Исаев

Общество

Правительство РФ отказалось выплачивать кинотеатрам субсидии на 6,5 млрд рублей. Владельцы кинотеатров заявляют о разорении своего бизнеса.

К концу лета в РФ могут закрыться большинство кинотеатров — член АВК Роман Исаев

Решение об отказе помощи российским кинотеатрам принял Минфин. Коллективное обращение руководства киносетей не нашло сочувствия в российском правительстве.

Руководители кинотеатров призывали финансово поддержать их бизнес, ставший жертвой антироссийских санкций. Министерство финансов потребовал дополнительное обоснование такой просьбы. Минфин также не поддержал просьбу предпринимателей, работающих в сфере кинопоказов, понизить ставки страховых взносов и освободить от уплаты НДС услуги (например, общепит).

Члена Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев считает, что без поддержки к концу лета могут закрыться большинство кинотеатров. Он предполагает, что первые жертвы санкционной политики появятся уже с "20-х чисел мая".

Ранее стало известно, что кинотеатр во Владивостоке творчески подошёл к вопросу импортозамещения. На афишах появились анонсы фильмов "Летучая мышь" ("Бэтмэн") и "Синий ёжик-2" ("Соник-2 в кино").

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Sberbank
Новости
Минобороны: В Одессе СБУ задерживает людей за телефонные разговоры с Россией
К концу лета в РФ могут закрыться большинство кинотеатров — член АВК Роман Исаев
Арестович обещает специальное заявление Зеленского о событиях на "Азовстали"
Политолог Баширов заявил, что в Киеве готовится военный переворот
Коротченко: РФ может уничтожить любой центр принятия решений США
Первые кадры сдачи в плен раненых боевиков нацбата "Азов"
Евросоюз в срочном порядке хочет принять Албанию и Северную Македонию в альянс
Командир "Азова"* Прокопенко записал обращение: боевики готовы сдаваться
"Сомали" взяли ключевую высоту на Авдеевском направлении
Людей из онкоцентра и аэропорта в Ставрополе пришлось эвакуировать
Популярное
Мир. Новости мира
Хазин заявил, что Киев готовил ядерный удар по Белгороду

Россия, начав специальную военную операцию, опередила Украину, которая собиралась нанести ядерный удар по Белгороду. Такое заявление сделал экономист Михаил Хазин на канале Владимира Соловьёва.

Хазин заявил, что Киев готовил ядерный удар по Белгороду
Жданов: "Среди сдавшихся с "Азовстали" есть очень интересные личности"
Силовые структуры
Жданов: "Среди сдавшихся с "Азовстали" есть очень интересные личности"
Силовые структуры
Военкор Сладков сообщил, что резервистов ЛДНР отзовут с фронта
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ уничтожила 2-й отдельный штурмовой батальон ВСУ в ДНР
Ирина Шлионская Биолог: После "ковида" люди менее твёрдо стоят на ногах Ирина Шлионская Людмила Черткова Следующее "Евровидение" пройдёт на Украине, но это не точно Людмила Черткова Любовь Степушова Санкции Запада потеряют эффективность в союзе РФ и Ирана Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Баширов: США могут ударить ядерным оружием не по России, а около Китая
Мир. Новости мира
Болгарский политолог: конфликт России и Украины закончится, как Корейская война
Солдаты ВСУ бегут из укрепрайонов под прикрытие "живого щита"
Силовые структуры
Солдаты ВСУ бегут из укрепрайонов под прикрытие "живого щита"
Последние материалы
К концу лета в РФ могут закрыться большинство кинотеатров — член АВК Роман Исаев
Арестович обещает специальное заявление Зеленского о событиях на "Азовстали"
Политолог Баширов заявил, что в Киеве готовится военный переворот
Коротченко: РФ может уничтожить любой центр принятия решений США
Первые кадры сдачи в плен раненых боевиков нацбата "Азов"
Евросоюз в срочном порядке хочет принять Албанию и Северную Македонию в альянс
Командир "Азова"* Прокопенко записал обращение: боевики готовы сдаваться
"Сомали" взяли ключевую высоту на Авдеевском направлении
Людей из онкоцентра и аэропорта в Ставрополе пришлось эвакуировать
Эрдоган не поддержал вступление в НАТО Финляндии и Швеции из-за террористов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников