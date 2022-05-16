К концу лета в РФ могут закрыться большинство кинотеатров — член АВК Роман Исаев

Правительство РФ отказалось выплачивать кинотеатрам субсидии на 6,5 млрд рублей. Владельцы кинотеатров заявляют о разорении своего бизнеса.

Решение об отказе помощи российским кинотеатрам принял Минфин. Коллективное обращение руководства киносетей не нашло сочувствия в российском правительстве.

Руководители кинотеатров призывали финансово поддержать их бизнес, ставший жертвой антироссийских санкций. Министерство финансов потребовал дополнительное обоснование такой просьбы. Минфин также не поддержал просьбу предпринимателей, работающих в сфере кинопоказов, понизить ставки страховых взносов и освободить от уплаты НДС услуги (например, общепит).

Члена Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев считает, что без поддержки к концу лета могут закрыться большинство кинотеатров. Он предполагает, что первые жертвы санкционной политики появятся уже с "20-х чисел мая".

Ранее стало известно, что кинотеатр во Владивостоке творчески подошёл к вопросу импортозамещения. На афишах появились анонсы фильмов "Летучая мышь" ("Бэтмэн") и "Синий ёжик-2" ("Соник-2 в кино").