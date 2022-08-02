Актриса Чулпан Хаматова рассказала, как её предали коллеги после того, как она переселилась в Латвию.
Чулпан Хаматова дала интервью на YouTube-канале RusDelfi. Артистка объяснила, что отношение к ней коллег резко переменилось после того, как она позволила себе раскритиковать спецоперацию на Украине.
"Граждане, которым я много помогала, иногда сильно в ущерб себе, и которые сейчас, пользуясь ситуацией, когда меня очень выгодно пнуть, с радостью делают это. Я это испытала на себе", — объяснила Хаматова.
Актриса призналась, что ещё в 2012 году начала размышлять о возможной эмиграции. Для этого она приобрела землю в Латвии и построила там дом.
Ранее Чулпан Хаматова рассказала о достоинствах европейцев и недостатках русских людей.
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