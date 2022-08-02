Хаматова пожаловалась на подлость российских коллег: "Меня выгодно пнуть"

Актриса Чулпан Хаматова рассказала, как её предали коллеги после того, как она переселилась в Латвию.

Чулпан Хаматова дала интервью на YouTube-канале RusDelfi. Артистка объяснила, что отношение к ней коллег резко переменилось после того, как она позволила себе раскритиковать спецоперацию на Украине.

"Граждане, которым я много помогала, иногда сильно в ущерб себе, и которые сейчас, пользуясь ситуацией, когда меня очень выгодно пнуть, с радостью делают это. Я это испытала на себе", — объяснила Хаматова.

Актриса призналась, что ещё в 2012 году начала размышлять о возможной эмиграции. Для этого она приобрела землю в Латвии и построила там дом.

Ранее Чулпан Хаматова рассказала о достоинствах европейцев и недостатках русских людей.