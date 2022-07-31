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Хаматова объяснила, чем европейцы выгодно отличаются от русских: "Меньше грубят"

Общество

Актриса Чулпан Хаматова рассказала о достоинствах европейцев и недостатках русских людей.

Хаматова объяснила, чем европейцы выгодно отличаются от русских: "Меньше грубят"

Чулпан Хаматова сравнила русских и европейцев и пришла к выводу, что люди на Западе отличаются более вежливым поведением. Она отметила также то, что в Европе граждане более спокойны и им не свойственно хамство.

"Они меньше грубят", — отметила Хаматова.

Актриса обратила внимание на поведение европейцев за рулём автомобиля.

"Здесь есть, например, привычка пропустить машину, когда ты просишь себя пропустить. Не будут так торопиться, чтобы, не дай бог, ты сейчас влез первый", — выразила свою точку зрения актриса в интервью латвийским СМИ.

Звезда театра и кино отмечает, что в Москве людей приучили пропускать автомобили и пешеходов, так как ужесточились правила дорожного движения…

"А где-то в провинции пока не совсем норма", — объяснила Чулпан.

Ранее сообщалось, что Чулпан Хаматова уехала из Латвии и решила попытать счастье в Голливуде. В Америке актриса, по информации СМИ, намерена получить грин-карту, дающую право на трудоустройство в США.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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