Тимати скупил все активы Starbucks в России: "Чудовищного ребрендинга не будет"

Рэпер Тимати, скупивший акции Starbucks в России, рассказал о своих планах по поводу развития сети кофеен.

Тимур Юнусов (настоящее имя рэпера) обещает избежать чудовищного ребрендинга в процессе модернизации сети кофеен. Он заверил, что попытается найти достойную замену фирменному стилю иностранной компании. Исполнитель обещает крутое импортозамещение. Кофейни по всей стране, по его словам, заработают уже в августе этого года.

"Мы не разочаруем многомиллионную армию любителей кофе, но и дадим, наряду с этим, продукт качества совершенно нового уровня. В общем, предполагаю, у нас есть шанс не просто поменять вывеску, а сделать реальный живой кейс крутого импортозамещения!" — заявил Тимати.

У Юнусова — амбициозные планы, так как он поставил перед собой цель со старта сделать лучше, чем то, что строилось долгие годы за рубежом.

В начале июня Ксения Собчак рассказала, что новым владельцем кофейного бизнеса станет основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский. Журналистка была уверена, что в случае с кофейнями "позорища под названием "Вкусно и точка" не будет".