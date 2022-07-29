Россиян, осудивших СВО при въезде в Латвию, ждут правовые последствия

При въезде в Латвию россиян обязывают письменно осуждать спецоперацию на Украине. Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с Pravda.Ru высказался о данной практике.

Шаповалов подчеркнул, что действия Латвии не подпадают ни под какие представления о демократическом и правовом государстве и являются нарушением норм и стандартов, принятых во всём мире.

"Те действия, которые осуществляет Латвия сейчас, фактически вместе с Литвой является лидером по нарушению прав россиян, по дискредитации, по политике, которая входит в противоречие с нормами и принципами декларации прав человека", — выразил своё мнение политолог.

Он назвал действия властей Латвии неправомерными.

"Российская Федерация должна на дипломатическом уровне как минимум обратить внимание и международных организаций, и латвийского государства на недопустимость подобного рода действий, нарушающих права граждан России", — считает Шаповалов.

Просто поездка в Латвию, по словам политолога, не будет нести никаких последствий для граждан РФ, однако для тех россиян, которые участвуют в антироссийской кампании, в дискредитации российских вооруженных сил наступят неизбежные правовые последствия.

"И в данном случае те наши сограждане, которые позволяют себе антироссийские выпады, в том числе если они находятся, например, на территории Латвии, а потом возвращаются в Россию, они должны прекрасно понимать всю степень последствий своих действий, которые они совершили", — объяснил Шаповалов.

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