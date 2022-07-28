Садальский рассказал, как его знакомого в Латвии заставили отречься от России

Станислав Садальский поведал историю некой персоны, которую на границе с Латвией заставили отречься от России в обмен на возможность посетить умирающую мать.

Садальский считает, что латвийские таможенники действовали словно по сценарию фильма Эльдара Рязанова "Гараж".

Заслуженный артист РСФСР рассказал ситуацию, в которую попала некая персона, имя которой Садальский решил не называть.

Человека, направлявшегося из России в Латвию, по словам Садальского, вызвали на собеседование с конкретной целью.

"В кабинете персоне дали несколько бумаг с заготовленными текстами, где предлагали осудить действия России и лично президента Путина", — написал 70-летний актёр.

Персона пыталась держаться позиции вне политики, объясняя, что хочет только увидеться с тяжело больной матерью, однако представители Латвии были настойчивыми.

"Спецслужбы Латвии настаивали на своём, шло время. Пассажиры в автобусе нервничали, им сказали причину задержки! Тогда почти все пассажиры стали выходить из автобуса и просить персону подписать бумагу (как в фильме "Гараж")", — пересказал историю актёр.

В итоге человек поддался на уговоры.

"Его понимаю — дороже матери никого на свете нет!" — выразил свою точку зрения Садальский.

Ранее в Латвии потребовали изгнать из страны "хороших русских".