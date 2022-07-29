День ВМФ в социальной сети ЯRUS

31 июля в России проходит большой праздник — День Военно-морского флота. По этому случаю на Неве будет проходить парад с участием морского флота России. Новая российская социальная сеть ЯRUS не смогла остаться в стороне и решила присоединиться к празднованию особенного для Санкт-Петербурга праздника.

День ВМФ в Санкт-Петербурге

Во время парада ребята устроят сюрприз для зрителей и нашей редакции удалось узнать подробности этого сюрприза:

"Мы подготовили развлекательную программу для зрителей парада! Вновь ЯRUS решил подарить хорошее настроение жителям! Мы представим наших морских котиков на дне ВМФ! И это будет незабываемо!” — такие слова проговорила креативная команда социальной сети.

Также социальная сеть обещает вести прямой фоторепортаж с празднования и транслировать его к себе приложение. Ищите там себя, своих близких и друзей!

Справка о компании

ЯRUS — это бесплатное мобильное приложение, в котором можно разделять потоки информации по разному типу контента, монетизировать свою творческую деятельность, слушать музыку независимых музыкантов, общаться и находить интересных людей. Приложение доступно в Google Play, App Store, Nash Store, RuStore.