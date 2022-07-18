Правнук Героя СССР Горбатова пожаловался в полицию на "Майора Грома"

Правнук Героя СССР Александра Горбатова считает, что актёр Александр Горбатов выдаёт себя за наследника советского военачальника. Мужчина написал на артиста заявление в правоохранительные органы.

Актёр Александр Горбатов, известный по роли в фильме "Майор Гром", по мнению правнука генерала советской армии Андрея Курленко, приписывает себе родство с легендарной личностью.

Курленко объяснил, что его семья изучила множество документов в архивах с целью обнаружить какие-либо доказательства того, что у них есть родственник. Ничего, что на это не указывает, найти не удалось.

Настоящий наследник командующего 3-й армией уверен, что артист пытается пропиариться за счёт именитого тезки и получить из этого материальную выгоду.

Агент Горбатова Марина Правдзиева заявлял, что её клиент — прямой потомок командира воздушно-десантных войск СССР. Если актёр не сможет представить доказательства этого утверждения, то ему грозит уголовное дело по статье "Клевета".