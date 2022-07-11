В социальной сети "Одноклассники" появились новые инструменты для создания лонгридов. Разработчики представили удобный для работы с текстом редактор.
Как заявили в "ОК", авторы длинных статей смогут выделять заголовки и подзаголовки, оформлять цитаты. Также доступно прикрепление к материалу фото и видео, GIF-файлов, ссылок. В "Одноклассниках" пользователи способны опубликовать лонгрид до 64 тысяч знаков.
"Автосохранение каждые три секунды позволит сохранить контент даже при потере соединения", — подчеркнули представители "ОК".
Ранее соцсеть "Одноклассники" продемонстрировали витрину видеоподарков со звёздами. Теперь пользователям можно порадовать близких людей кадрами с известными исполнителями и персонажами культовых турецких сериалов "Великолепный век" и "Чёрная любовь". Известно, что каждой третьей россиянке восьмого марта дарят подарок в "ОК".
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