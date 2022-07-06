Дудчак: Литву пора приводить в чувство, чтоб другим неповадно было

Предложение калининградского губернатора Антона Алиханова добиваться снятия блокады региона угрозами встретило горячее одобрение со стороны некоторых российских политиков.

Например, депутат ГД Алексей Журавлёв в эфире программы "60 минут" на ТК Россия-1 высказался предельно лаконично:

"Литве нужно объяснить и дать по морде! А лучше просто дать по морде и не объяснять!".

А вот политолог Александр Дудчак немного остудил горячие головы, заявив, что "у Литвы есть немного времени, чтобы одуматься". Да и вообще, по его словам, в сложившейся ситуации не угрожать надо, а действовать:

"Они наглеют, воспринимают доброе отношение, как слабость. Причем постоянно. К тому же, власти Литвы недоговороспособны — они не могут даже подписанные договора соблюдать. И хуже всего то, что с них пример берут другие страны. Норвегия вот пытается нарушить свои же обязательства, — сказал Дудчак (цитата "Журналистская правда").

Политолог считает, что Москве надо начинать — прямо сейчас — "действовать максимально жестко", ибо "такая наглость" не должна длится бесконечно.

"Хоть не любят нас, но пусть боятся. Литва должна ощутить на себе твердость и жесткость позиции России. Может быть, потом мы скажем, что Литве не повезло, и она попала под показательную порку".