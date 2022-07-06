Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Рогов: в Запорожской области ликвидировали элитного боевика Зеленского
$60 за баррель и не более: в США назвали "предельную" цену российской нефти
Рядом с Крымским мостом развернули корабельные щиты - приманки для ракет ВСУ
Секретарь СНБО: подготовка ВСУ перевесит количественное превосходство ВС РФ
Экономист Ордов спрогнозировал снижение курса рубля к октябрю-ноябрю 2022 года
ГРУ Белоруссии: Запад готовится к боевым действиям в Восточной Европе
Проведён допрос попавших в плен к ВС РФ белорусских наёмников в Донбассе
Политолог о требовании Володина к США возместить ущерб: они никогда не платят
В Британии пять министров ушли в отставку и призвали Джонсона уволиться

Дудчак: Литву пора приводить в чувство, чтоб другим неповадно было

Общество

Предложение калининградского губернатора Антона Алиханова добиваться снятия блокады региона угрозами встретило горячее одобрение со стороны некоторых российских политиков.

Дудчак: Литву пора приводить в чувство, чтоб другим неповадно было

Например, депутат ГД Алексей Журавлёв в эфире программы "60 минут" на ТК Россия-1 высказался предельно лаконично:

"Литве нужно объяснить и дать по морде! А лучше просто дать по морде и не объяснять!".

А вот политолог Александр Дудчак немного остудил горячие головы, заявив, что "у Литвы есть немного времени, чтобы одуматься". Да и вообще, по его словам, в сложившейся ситуации не угрожать надо, а действовать:

"Они наглеют, воспринимают доброе отношение, как слабость. Причем постоянно. К тому же, власти Литвы недоговороспособны — они не могут даже подписанные договора соблюдать. И хуже всего то, что с них пример берут другие страны. Норвегия вот пытается нарушить свои же обязательства, — сказал Дудчак (цитата "Журналистская правда").

Политолог считает, что Москве надо начинать — прямо сейчас — "действовать максимально жестко", ибо "такая наглость" не должна длится бесконечно.

"Хоть не любят нас, но пусть боятся. Литва должна ощутить на себе твердость и жесткость позиции России. Может быть, потом мы скажем, что Литве не повезло, и она попала под показательную порку".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Арестович заявил, что 50 единиц РСЗО HIMARS из США будут работать по Уралу

Алексей Арестович высказал своё видение ситуации на Украине.

Арестович заявил, что 50 единиц РСЗО HIMARS из США будут работать по Уралу
ВЗГЛЯД: назрела новая стадия российской спецоперации на Украине
Силовые структуры
ВЗГЛЯД: назрела новая стадия российской спецоперации на Украине
Мир. Новости мира
Bulgarian Military: Украина продала России французские гаубицы Caesar
Силовые структуры
Леонков: скоро и на HIMARS найдут управу
Александр Артамонов Ради выгоды Запад готов сделать конфликт на Украине бесконечным Александр Артамонов Игорь Латунский Ветеран КГБ Виктор Черкашин: государство не может существовать без контрразведки Игорь Латунский Любовь Степушова Турция задержала сухогруз с зерном из Бердянска, скоро закроет для РФ Босфор Любовь Степушова
Силовые структуры
ВКС России уничтожили военную базу 79-й бригады ВСУ в Николаеве
Силовые структуры
ВС РФ нанесли ракетные удары по военным объектам ВСУ в Сумской области Украины
Yomiuri: Си Цзиньпин отказался от приглашения Путина посетить РФ
Мир. Новости мира
Yomiuri: Си Цзиньпин отказался от приглашения Путина посетить РФ
Последние материалы
$60 за баррель и не более: в США назвали "предельную" цену российской нефти
Рядом с Крымским мостом развернули корабельные щиты - приманки для ракет ВСУ
Секретарь СНБО: подготовка ВСУ перевесит количественное превосходство ВС РФ
Экономист Ордов спрогнозировал снижение курса рубля к октябрю-ноябрю 2022 года
ГРУ Белоруссии: Запад готовится к боевым действиям в Восточной Европе
Проведён допрос попавших в плен к ВС РФ белорусских наёмников в Донбассе
Политолог о требовании Володина к США возместить ущерб: они никогда не платят
В Британии пять министров ушли в отставку и призвали Джонсона уволиться
Дудчак: Литву пора приводить в чувство, чтоб другим неповадно было
Немцы предлагают беженцам с Украины жить в бывшем концлагере
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников