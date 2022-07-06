Добиться чего-то в ситуации с блокадой Калининградской области можно добиться только угрозами ответных действий. Такое заявление сделал губернатор региона Антон Алиханов.
Политик в разговоре с РИА Новости выразил сожаление, что сейчас мир находится в таком эмоциональном состоянии, что реально чего-то добиваться можно только угрозами ответных действий. И ситуация с ограничением транзита через Литву показывает, что до собеседника уже не всегда доходит нормальный, спокойный разговор, что печально, добавил собеседник издания.
Он отметил, что делаются попытки вернуть этот разговор в "как минимум экономико-логистический ракурс" и доходчиво всё всем объяснить.
"Мне кажется, нас услышали, мы уже близки к разрешению", — заключил глава Калининградской области.
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