Телефонные мошенники "развели" жительницу Хакасии на 94 тысячи рублей

В пресс-службе МВД Хакасии рассказали об очередном случае обмана доверчивой гражданки телефонными аферистами, которая добровольно перевела мошенникам довольно крупную сумму денег, поддавшись на старую и многим известную уловку.

Как пишет newkhakasiya.online, досадный инцидент произошёл с 48-летней женщиной, проживающей в селе Новокурск, которая только на следующий день осознала, что имела дело с мошенниками. Пострадавшая написала заявление в полицию в Саяногорске.

Днём ранее женщине позвонили "сотрудники банка", которые не стали придумывать ничего нового и сообщили о якобы "взломе" её банковского счёта неизвестными. Сельчанка поверила аферистам и по их просьбе "выдала" им и свои паспортные данные, и секретный код, расположенный на обратной стороне карты. После этого пострадавшая лично перевела обещавшим "спасти" её денежные средства злоумышленникам 94 тысячи рублей на те телефонные номера, которые они ей продиктовали.

На основании заявления жительницы Новокурска открыто уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.