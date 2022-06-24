Мошенники вынудили 55-летнюю жительницу Карелии взять в кредит 1,3 миллиона рублей, а затем перевести всю сумму на "безопасный счёт". Об этом пишет karelinform.ru.
По информации издания, аферист, представившийся сотрудником службы безопасности банка, сообщил женщине из города Сегежа о том, что злоумышленники пытаются оформить кредит на её имя. Он посоветовал опередить их, пойти в банк и подать заявку на кредит самой.
После этого мошенник попросил женщину перевести 1,3 миллиона на "безопасный счёт".
Телефон у его жертвы был слишком старым. Однако аферист сумел заставить жительницу Карелии купить новый смартфон за 20 тысяч рублей, установить нужное приложение и отправить ему оставшиеся 1,28 миллиона рублей.
Лишь после перевода средств женщина поняла, что её обманули мошенники. Ранее от похожей схемы пострадал 48-летний петрозаводчанин.
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