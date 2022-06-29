В Омске врач заявлял об улучшении состояния 84-летнего пациента, который болел коронавирусной инфекцией. При этом на самом деле пенсионер уже скончался, сказали его родственники.
"Когда сатурация повысилась до 99, его (пациента. — Прим. ред.) перевели в коридор после реанимации. Там он пролежал двое суток, далее его перевели, по словам врача, в палату", — отметила внучка пенсионера, слова которой приводит gorod55.ru.
Как отметила собеседница издания, врач неделю не позволял пациенту разговаривать с семьёй по телефону. По мнению внучки пенсионера, медики решили, что его не стоит лечить, поскольку сохранить ему жизнь уже не получится.
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