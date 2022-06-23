Вирусолог Аграновский: Россия готова к новому всплеску коронавируса

В России есть хорошая вакцина "Спутник V", поэтому страна готова к новому всплеску коронавирусной инфекции. Об этом сообщил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, комментируя в интервью Pravda.Ru заявление президента США Джо Байдена о том, что мир столкнётся с новой пандемией.

По словам специалиста, в высказывании американского лидера нет ничего нового и конкретного. Вирусолог пояснил, что COVID-19 как информационный повод постепенно уходит из общественного сознания, ведь люди на протяжении долгого времени не могут бояться одного и того же.

"Новый штамм с неприятными свойствами может появиться, а может и не появиться. У нас есть хорошая вакцина "Спутник", так что мы не безоружны перед новым всплеском коронавируса. Однако хотелось бы большего уровня доверия граждан медицинским службам и властям, скептицизм и отрицание проблем всегда идут во вред обществу", — сказал Аграновский.

Ранее Байден заявил, что Штаты уже должны начать подготовку к новой пандемии, с которой "столкнётся весь мир". Он подчеркнул: США понадобится "больше денег" для бесперебойной работы системы здравоохранения.