Иммунолог Крючков: COVID-19 для россиян опаснее, чем чума и оспа обезьян

Специалисты сравнили возможность россиян заразиться в ближайшем будущем чумой, оспой обезьян и коронавирусом и выяснили, что последний для жителей РФ опаснее. Такое мнение выразил иммунолог Николай Крючков.

"Затрудняет распространение оспы обезьян низкая заразность по сравнению с коронавирусом. Плюс явные признаки заболевания, что позволяет его быстро выявить", — сказал Крючков в беседе с "Москвой 24".

Что касается чумы, эксперт напомнил, что эта чрезвычайно заразная инфекция требует тщательного контроля и превентивных мер, которые позволят не допустить распространения заболевания. Крючков подчеркнул, что в случае с чумой важно вообще не допустить появления вспышек заболевания, потому что потом его распространение почти невозможно контролировать. При этом Крючков считает, что такой сценарий всё-таки маловероятен, тем более, что Роспотребнадзор уже предпринял шаги, направленные на недопущение проникновения в РФ чумы.

Что касается коронавируса, специалисты полагают, что если рост заболеваемости и будет, то не раньше наступления осени. При этом они не считают, что вновь открытые штаммы BA.4 и BA.5 представляют особую опасность для жителей России.