Омский бизнес отдаёт предпочтение культуре, а потом — спорту и образованию

Омский бизнес постоянно подтверждает свою социальную направленность, поддерживая общественные начинания. Как выяснили эксперты, главная поддержка достаётся культуре.

Авторы спецпроекта "Омск заботливый" посчитали, какие сферы чаще получают поддержку от омских организаций. Согласно составленной исследователями карты, десять культурных учреждений Омска активно спонсируются бизнесом. Банк ВТБ помог приобрести необходимое оборудование для омских театров, Сбербанк оказывал поддержку музею изобразительного искусства имени Врубеля, а нефтезавод выделяет помощь для детских учреждений искусства и выдаёт гранты создателям арт-проектов.

Второй опекаемой сферой стал спорт, эксперты нашли 9 таких объектов. Предприниматель Валерий Кокорин оборудовал часть здания бывшего аэропорта под детскую боксёрскую школу, областное правительство помогло со средствами на строительство катка на "Сибирском нефтянике", сообщает gorod55.ru.

Немного меньше поддержки досталось образованию. "Омск заботливый" насчитал 8 объектов. Например, размещённые в регионе компании активно готовят будущие кадры через вузы, такие как ОмГТУ и ОмГАУ.