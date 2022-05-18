В повестку одного из ближайших заседаний Госдумы вынесено обсуждение выхода России сразу из двух международных организаций - ВТО и ВОЗ.
Об этом сообщил вице-спикер парламента Пётр Толстой.
По словам парламентария, это вызвано тем, что обе организации «пренебрегли всеми обязательствами по отношению к нашей стране».
Толстой напомнил, что ранее Россия уже отменила свое членство в Совете Европы и добавил, что теперь пришло время пересмотреть международные обязательства и договоры России, которые в настоящее время не приносят никакой пользы, а наносят прямой ущерб стране.
Напомним, в апреле Владимир Путин заявил, что “незаконные” ограничения, введенные странами Запада в отношении российского бизнеса, противоречат правилам ВТО, и поручил правительству обновить стратегию членства России в организации к 1 июня.
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