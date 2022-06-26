Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Баширов: решение по деблокаде Калининграда со стороны Литвы примет Байден
МИД Испании: НАТО никогда не рассматривал вопрос членства Украины
NYT: на Украине скрытно действуют подразделения спецназа США и НАТО
Началось прощание с Шатуновым: сотни людей пришли с букетами белых роз
СБУ пытала журналиста из-за слов о том, что история Мариуполя тесно связана с РФ
Sky News: украинские морпехи понесли серьёзные потери под Северодонецком
Арестович: "Белорусов будут убивать с большей злобой, чем россиян"
EurAsian Times: "Артиллерия РФ превосходит американскую и опустошает Украину"
Жителей Франции призвали "немедленно" начать экономить на свете и отоплении

Сенатор Цеков выступил против разрешения выпускникам школ служить по контракту

Общество

Член Совета Федерации Сергей Цеков выступил против инициативы, согласно которой выпускники школ получат право проходить военную службу по контракту. Сенатор отметил, что договор должен заключаться только после срочной службы.

"Я с сомнением отношусь к этому предложению и убежден, что контракт надо заключать только тем, кто уже прошёл срочную службу и знает, что такое армия", — приводит слова Цекова РИА Новости.

Ранее в закон о воинской службе были предложены поправки, по которым возможность служить по контракту могут получить выпускники школ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
ВКС РФ атаковали высокоточными ракетами военные объекты в Киеве

Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.

ВКС РФ атаковали высокоточными ракетами военные объекты в Киеве
В Госдуме РФ резко ответил на угрозы Британии о войне в случае казни наёмников
Силовые структуры
В Госдуме РФ резко ответил на угрозы Британии о войне в случае казни наёмников
Общество
Кортеж с Путиным ночью спешно прибыл в Кремль: Намекнули. Да, кое-что произошло
Силовые структуры
Танк Т-90М "Прорыв-3" ВС РФ уничтожил бронетехнику ВСУ под Изюмом
Любовь Степушова Положение обязывает: Лукашенко захотел ответить Западу за Калининград Любовь Степушова Игорь Буккер Западные политологи планируют победить Россию на морях Игорь Буккер Анжела Якубовская Сергей Шакуров: сейчас российским кино правят женщины Анжела Якубовская
Силовые структуры
Минобороны Украины: Маляр обвинила мирных жителей в срыве операции ВСУ
Силовые структуры
Ходарёнок: Россия ответит на применение HIMARS так, что мало не покажется
Добровольцы с Урала присоединились к ВС РФ для участия в боях в Донбассе
Силовые структуры
Добровольцы с Урала присоединились к ВС РФ для участия в боях в Донбассе
Последние материалы
Началось прощание с Шатуновым: сотни людей пришли с букетами белых роз
СБУ пытала журналиста из-за слов о том, что история Мариуполя тесно связана с РФ
Сенатор Цеков выступил против разрешения выпускникам школ служить по контракту
Sky News: украинские морпехи понесли серьёзные потери под Северодонецком
Арестович: "Белорусов будут убивать с большей злобой, чем россиян"
EurAsian Times: "Артиллерия РФ превосходит американскую и опустошает Украину"
Жителей Франции призвали "немедленно" начать экономить на свете и отоплении
Хакеры KillNet дали Литве 48 часов на разблокировку транзита в Калининград
Джон Кирби: Скорость поставок РСЗО "HIMARS" Украине будет беспрецедентной
Евсеев предрёк новый раздел Польши из-за военного конфликта с Германией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников