Сенатор Цеков выступил против разрешения выпускникам школ служить по контракту

Член Совета Федерации Сергей Цеков выступил против инициативы, согласно которой выпускники школ получат право проходить военную службу по контракту. Сенатор отметил, что договор должен заключаться только после срочной службы.

"Я с сомнением отношусь к этому предложению и убежден, что контракт надо заключать только тем, кто уже прошёл срочную службу и знает, что такое армия", — приводит слова Цекова РИА Новости.

Ранее в закон о воинской службе были предложены поправки, по которым возможность служить по контракту могут получить выпускники школ.