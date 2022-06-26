Член Совета Федерации Сергей Цеков выступил против инициативы, согласно которой выпускники школ получат право проходить военную службу по контракту. Сенатор отметил, что договор должен заключаться только после срочной службы.
"Я с сомнением отношусь к этому предложению и убежден, что контракт надо заключать только тем, кто уже прошёл срочную службу и знает, что такое армия", — приводит слова Цекова РИА Новости.
Ранее в закон о воинской службе были предложены поправки, по которым возможность служить по контракту могут получить выпускники школ.
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