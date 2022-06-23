Шатунов произнёс пророческие слова на последнем концерте: "Теперь уже никогда"

Солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов 20 июня выступил с концертом в Подмосковье. Со сцены певец произнёс слова, которые оказались пророческими.

Последние два месяца исполнитель хита "Белые розы" дал 16 концертов в разных точках страны. 48-летний музыкант не только пел, но и активно общался со зрителями. На концертной площадке в Московской области Шатунов исполнил свои самые ходовые хиты.

Зрители, которым посчастливилось увидеть ещё живого солиста "Ласкового мая", запомнили его слова, которые после кончины артиста представляются провидческими.

Публика поинтересовалась у Шатунова поедет ли он выступать в Испанию.

"Я был там два-три раза. Когда ещё приеду? Теперь уже никогда", — заявил музыкант.

Особенными кажутся сейчас слова Шатунова и про предсмертные судороги, которые он адресовал своему бывшему продюсеру Андрею Разину, с котором у исполнителя были долгие судебные тяжбы по поводу права исполнять хиты "Ласкового мая".

Шатунов скончался 22 июня в возрасте 48 лет. Ему стало плохо во время встречи с друзьями за городом. Певца экстренно доставили сначала в районную больницу, а затем в Домодедово. Врачи не смогли спасти артиста, который скончался из-за обширного инфаркта.

Прощание с Юрием Шатуновым состоится 26 июня, в воскресенье, с 10:00 до 15:00. Похоронят музыканта на Троекуровском кладбище.