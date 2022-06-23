Билан о смерти Шатунова: "Его добила вся эта история с судами"

Дима Билан уверен, что сердце солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова остановилось из-за судебных тяжб с продюсером Андреем Разиным.

Билан рассказал о тесной дружбе с Юрием Шатуновым. Он рассказал, как они часами говорили по телефону и о том, как Шатунов его поддерживал в трудные минуты жизни.

Победитель "Евровидения" объяснил, что нравы шоу-бизнеса были чужды Шатунову.

"Он очень переживал… его добила вся эта история с судами и т. д. и т. п., я прям это чувствую, понимаю", — написал Билан в своём микроблоге.

Ранее продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин назвал свои отношения с Шатуновым "многогранными". Разин заявлял в своём недавнем посте в социальных сетях, что намерен судиться со своим подопечным по поводу прав на песни группы. После кончины исполнителя Разин удалил пост, в котором он заявлял о намерениях отстаивать свою точку зрения в суде.

Легендарный исполнитель скончался в возрасте 48 лет от сердечной недостаточности.