Помощникам депутатов Госдумы настоятельно посоветовали воздержаться от поездок за рубеж из-за "сложной геополитической ситуации".
Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на сотрудников Госдумы, перед выходов в отпуск с сотрудником проводят профилактическую беседу, в которой объясняют, что их выезд за рубеж нежелателен. Работник обязан написать от руки подтверждение, что он проведёт отпуск в России. В некоторых случаях чиновникам разрешается выезд в страны ОДКБ.
Юрист Антон Тимченко объяснил, что запрет коснётся помощников депутатов, которые находятся на федеральной госслужбе. У таких сотрудников есть доступ к охраняемой информации. Все остальные работники ГД не связаны подобными обязательствами, до них требования доносятся в виде рекомендаций.
"Хоть формально они не обязательны, но будут строго соблюдаться — нарушение таких "рекомендаций" будет чревато завершением аппаратной карьеры", — объяснил юрист.
Ранее бывший министр культуры РФ Михаил Швыдкой назвал позволение уехать из страны признаком свободного государства.
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