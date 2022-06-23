Помощникам депутатов Госдумы настоятельно не рекомендуют выезжать за рубеж

Помощникам депутатов Госдумы настоятельно посоветовали воздержаться от поездок за рубеж из-за "сложной геополитической ситуации".

Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на сотрудников Госдумы, перед выходов в отпуск с сотрудником проводят профилактическую беседу, в которой объясняют, что их выезд за рубеж нежелателен. Работник обязан написать от руки подтверждение, что он проведёт отпуск в России. В некоторых случаях чиновникам разрешается выезд в страны ОДКБ.

Юрист Антон Тимченко объяснил, что запрет коснётся помощников депутатов, которые находятся на федеральной госслужбе. У таких сотрудников есть доступ к охраняемой информации. Все остальные работники ГД не связаны подобными обязательствами, до них требования доносятся в виде рекомендаций.

"Хоть формально они не обязательны, но будут строго соблюдаться — нарушение таких "рекомендаций" будет чревато завершением аппаратной карьеры", — объяснил юрист.

Ранее бывший министр культуры РФ Михаил Швыдкой назвал позволение уехать из страны признаком свободного государства.