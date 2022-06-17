Швыдкой считает позволение уехать из страны признаком свободного государства

Бывший министр культуры РФ Михаил Швыдкой объяснил, что эмиграция при несогласии с действиями властей — "не самый плохой вариант" для деятеля культуры.

Спецпредставитель президента по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой на Петербургском международном экономическом форуме высказался о бегстве из России деятелей культуры.

Швыдкой уверен, что открытые границы для выезда за рубеж является "признаком свободной страны".

"Люди выбирают свой путь сами, все взрослые, понимают, как отзываются их действия, слова, поступки. Что делать дальше, надо будет думать дальше. Кто-то уехал совсем, а кто-то может и вернуться", — сказал Швыдкой.

Искусствовед отметил, деятели культуры делают свой выбор сознательно, поэтому не стоит недооценивать их интеллектуальные способности.

Ранее Михаил Швыдкой отметил, что применение коллективным Западом против России санкционных ограничений не было внезапным.