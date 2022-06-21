Веселовский об Одессе: “Часы Украины тикают и обратный отсчёт уже пошёл”

Некоторые представители властей Украины стали делать не совсем привычные заявления о ситуации в стране.

Об этом сообщил журналист из Крыма Сергей Веселовский.

Он прокомментировал недавнее заявление одесского градоначальника Геннадия Труханова о росте русофобии в городе.

Сперва мэр выступил против переименования улицы Пушкина, а потом сказал, что обеспокоен ростом русофобии в стране. Он отметил, что Одесса является мультикультурным городом.

Веселовский на это ответил, что есть причина, по которой Труханов начал делать такие заявления. Глава города понимает, что РФ неумолимо продвигается в СВО, освобождая всё больше Незалежную, и в итоге придёт в Одессу, цитирует крымского журналиста издание "Народные новости”.

В Одессе всё поняли и стали менять риторику и отказываться от прошлых заявлений.

"Каждый из них понимает, что часы Украины тикают, и пошёл обратный отсчёт. И многие из них сейчас, я больше чем уверен, ведут тихие переговоры, пытаются договориться через посредников...” — подчеркнул публицист.

Мэр Одессы еще не раз сделает весьма странные заявления, отмечает журналист. По мере приближения Армии России, градоначальник начнет радикально менять собственное мнение о киевском режиме.