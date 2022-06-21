Некоторые представители властей Украины стали делать не совсем привычные заявления о ситуации в стране.
Об этом сообщил журналист из Крыма Сергей Веселовский.
Он прокомментировал недавнее заявление одесского градоначальника Геннадия Труханова о росте русофобии в городе.
Сперва мэр выступил против переименования улицы Пушкина, а потом сказал, что обеспокоен ростом русофобии в стране. Он отметил, что Одесса является мультикультурным городом.
Веселовский на это ответил, что есть причина, по которой Труханов начал делать такие заявления. Глава города понимает, что РФ неумолимо продвигается в СВО, освобождая всё больше Незалежную, и в итоге придёт в Одессу, цитирует крымского журналиста издание "Народные новости”.
В Одессе всё поняли и стали менять риторику и отказываться от прошлых заявлений.
"Каждый из них понимает, что часы Украины тикают, и пошёл обратный отсчёт. И многие из них сейчас, я больше чем уверен, ведут тихие переговоры, пытаются договориться через посредников...” — подчеркнул публицист.
Мэр Одессы еще не раз сделает весьма странные заявления, отмечает журналист. По мере приближения Армии России, градоначальник начнет радикально менять собственное мнение о киевском режиме.
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