Алиханов пригрозил Литве: "Счета за ЖКХ для них снова вырастут"

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов убеждён, что с Литвой можно договориться о ситуации с транзитом, так как соседняя страна также нуждается в общем коридоре.

Алиханов предупредил литовцев о последствиях "блокады Калининграда".

"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего. Уверен, что договоримся, а если нет, то "счета за ЖКХ" для них снова вырастут, и будет поздно жаловаться в домоуправление", — объяснил губернатор.

Руководство литовских железных дорог сообщило коллегам из Калининградской области о прекращении транзита ряда товаров, ставших объектом западных санкций.

Ранее сообщалось, Литва, прикрываясь НАТО, будет душить Калининград в блокаде. Не исключено, что после завершения спецоперации на Украине обстановка вокруг российского эсклава будет накаляться.