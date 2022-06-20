Станислав Садальский рассказал, что жители Чувашии не желают, чтобы шоу "Сегодня вечером" вёл Николай Цискаридзе и мечтают о возвращении Максима Галкина.
Садальский снова разобрал телевизионные рейтинги и в очередной раз пришёл к выводу, что публике не очень по нраву Цискаридзе в роли телеведущего.
"Красавчик Николя не пришёлся ко двору, даже с умопомрачительной брошкой на лацкане. Спрашивал на празднике "Акатуй" земляков по поводу ведущих. Отвечают хором: "Не хотим танцора — верните Галкина", — поведал заслуженный артист РСФСР.
Максим Галкин на одном из концертов в Израиле рассказал, насколько изощрённо в России развернули против него компанию по дискредитации в российских СМИ.
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