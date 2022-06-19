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Галкин пожаловался на травлю в российской прессе: "Я так обалдел"

Общество

Максим Галкин на одном из концертов в Израиле рассказал, насколько изощрённо в России развернули против него компанию по дискредитации.

Галкин пожаловался на травлю в российской прессе: "Я так обалдел"

Часть своего публичного выступления за рубежом шоумен посвятил недобросовестным журналистам, которые находят в каждом его высказывании потаённый смысл. Юморист поделился со зрителями некоторыми "перлами" российских СМИ.

Он поведал, что его простая прогулка на велосипеде обернулась россыпью невероятных заголовков в Сети.

"Круче всего было: "Пугачёва отобрала у Галкина всё и выгнала из страны на одном велосипеде". Как они придумывают эту бредятину?" — удивляется пародист.

Отдельная тема в СМИ касается шевелюры артиста, уход за которой он доверяет профессиональному парикмахеру. Причёски Галкина будоражат воображение акул пера.

"Галкин вышел в свет со своей новой"… "Юморист изменил парикмахеру со стилистом". Я так обалдел. Написал опровержение, что у меня один парикмахер. Написал, что у него большой опыт и прекрасные руки", — объяснил юморист.

Супруг Аллы Пугачёвой скоро пожалел о том, что попытался что-то объяснить представителям СМИ.

"Зачем я это написал? "У парикмахера Галкина прекрасные руки и большой опыт", "Галкин заявил, что у его парикмахера большой". Ну и как следствие: "Опытный парикмахер уводит Галкина из семьи", — поражается выдумкам журналистов Максим.

18 июня Максим Галкин в свой день рождения опубликовал семейное фото, открыл комментарии в соцсетях и получил много добрых поздравлений от коллег и поклонников.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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