Помимо того, что домашних животных будут маркировать, в Мособлдуме намерены рассмотреть законопроект об обязательной их регистрации, которая поможет решить ряд проблем, в частности, устанавливать личности владельцев агрессивных собак.
"Случаи нападения собак на людей фиксируются часто, но обычно хозяину, выпустившему питомца погулять без намордника и поводка, удается избежать ответственности. Практически невозможно доказать факт принадлежности собаки конкретному человеку. Регистрация поможет при решении таких проблем", — приводит слова председателя комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергея Керселяна "Вести Подмосковья".
Отмечается, что пока нововведение коснется только собак.
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