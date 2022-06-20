Карселян: регистрация животных Пдмосковья решит ряд проблем

Помимо того, что домашних животных будут маркировать, в Мособлдуме намерены рассмотреть законопроект об обязательной их регистрации, которая поможет решить ряд проблем, в частности, устанавливать личности владельцев агрессивных собак.

"Случаи нападения собак на людей фиксируются часто, но обычно хозяину, выпустившему питомца погулять без намордника и поводка, удается избежать ответственности. Практически невозможно доказать факт принадлежности собаки конкретному человеку. Регистрация поможет при решении таких проблем", — приводит слова председателя комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергея Керселяна "Вести Подмосковья".

Отмечается, что пока нововведение коснется только собак.