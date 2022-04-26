В Госдуму внесли поправку в законопроект о маркировке домашних животных

В законопроект об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных, который проходит второе чтение в Госдуме, предложили внести поправку. Уточнение касается учёта и маркировки домашних животных.

Согласно тексту законопроекта, учёту и маркировке не подлежат дикие животные и животные, которые не относятся к сельскохозяйственным и принадлежащие гражданам. Однако в январе Роспотребнадзор в очередной раз предлагал ввести обязательную маркировку собак и кошек, замечая, что это помогло бы облегчить поиск потерявшихся питомцев и усилить контроль за распространением болезней.

Депутат Владимир Бурматов предложил внести в законопроект поправку, уточняющую, что учёт домашних животных пока будет добровольным. Он заметил, что инфраструктуры, позволяющей зарегистрировать одномоментно 60 миллионов домашних животных, сейчас нет. Но затем, когда она будет создана, к законопроекту планируется вернуться и сделать регистрацию всеобщей.

По словам депутата, процедура будет бесплатной, а каждый владелец будет иметь право выбора, как именно идентифицировать домашнего питомца. Предполагаются различные варианты маркировки - клеймо, чип, татуировка или бирка, сообщает РИА Новости.