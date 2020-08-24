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Госдума: закон о маркировке домашних животных сделает их бездомными

Общество

Законопроект Минсельхоза об обязательной маркировке домашних животных не может быть принят в нынешнем виде, считают в Госдуме.

"Обязательная маркировка животных уже прописана в законе "О ветеринарии" с 2016 года, однако не утверждены правила учета и идентификации домашних животных. Минсельхоз уже заявляет о штрафах, хотя еще нет работающей системы. Сначала необходимо создать действующую инфраструктуру", — сказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Главным недостатком законопроекта, по мнению депутата, является то, что, не подготовлена инфраструктура. Людям будет проще выкинуть животное на улицу, чем выполнить все требования.

"Нужно, чтобы в любой деревне было, куда принести кота, поставить его на учет и маркировать. А представьте, что будет? Им придется ехать за тридевять земель, чтобы это сделать. Они этого делать не будут. А если этих кошек не одна, а 15, начнется массовое избавление от питомцев. Заявление о том, что Минсельхоз будет штрафовать приведет к тому, что начнут выкидывать животных на улицу", — считает Владимир Бурматов.

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