Госдума: закон о маркировке домашних животных сделает их бездомными

Законопроект Минсельхоза об обязательной маркировке домашних животных не может быть принят в нынешнем виде, считают в Госдуме.

"Обязательная маркировка животных уже прописана в законе "О ветеринарии" с 2016 года, однако не утверждены правила учета и идентификации домашних животных. Минсельхоз уже заявляет о штрафах, хотя еще нет работающей системы. Сначала необходимо создать действующую инфраструктуру", — сказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Главным недостатком законопроекта, по мнению депутата, является то, что, не подготовлена инфраструктура. Людям будет проще выкинуть животное на улицу, чем выполнить все требования.