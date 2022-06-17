Запланированное на 14:00 выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ перенесено на 15:00. Такое решение вызвано необходимостью устранения неполадок, вызванных DDoS-атаками, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент принял решение перенести своё выступление на час. За это время как раз будут приняты все исчерпывающие меры для устранения последствий этих кибератак", — сказал он журналистам.
Как объяснил официальный представитель Кремля, речь идёт о массированных DDoS-атаках, из-за чего возникли трудности с получением бейджей на мероприятие с участием Путина.
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