Выступление Путина на ПМЭФ перенесли на час из-за кибератак

Запланированное на 14:00 выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ перенесено на 15:00. Такое решение вызвано необходимостью устранения неполадок, вызванных DDoS-атаками, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент принял решение перенести своё выступление на час. За это время как раз будут приняты все исчерпывающие меры для устранения последствий этих кибератак", — сказал он журналистам.

Как объяснил официальный представитель Кремля, речь идёт о массированных DDoS-атаках, из-за чего возникли трудности с получением бейджей на мероприятие с участием Путина.