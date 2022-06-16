Песков: Путин не будет объявлять о мобилизации на ПМЭФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не будет объявлять о мобилизации в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 17 июня.

По словам пресс-секретаря президента, публикации западных СМИ о том, что Путин якобы планирует объявить о мобилизации, — лживые вбросы.

Ранее замглавы Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил, что в России нет необходимости в проведении мобилизации, поскольку у совместной армии РФ и ЛДНР достаточно сил, чтобы провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

Западные средства массовой информации регулярно публикуют статьи, в которых сообщают о том, что Кремль якобы планирует в скором времени официально объявить войну Украине, чтобы провести всеобщую мобилизацию и ускорить спецоперацию. Однако российские власти неоднократно опровергали эти сообщения.