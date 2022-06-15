Симоньян об уходе IKEA: "Пожалуйста, не назовите её "Уютно и точка""

Глава RT Маргарита Симоньян высказалась об окончательном уходе IKEA из России и высмеяла слоганы для импортозамещения.

Симоньян считает, что уход из РФ IKEA следует воспринимать как возможность.

"Сама жизнь дает нам второй шанс — пожалуйста, не назовите ее "Уютно и точка"", — написала журналистка.

Главный редактор RT предложила свои названия для российских фирм.

"Вкусно и точка.

Уютно и че уж там.

ЗвОнит — и ладно.

Летит — и ниче вроде.

Едет — и х… с ней. Дарю слоганы для импортозамещения", — поделилась идеями телеведущая.

IKEA сообщила об увольнении сотрудников и продаже четырёх своих фабрик, находящихся в России, другому владельцу.

Ранее Владимир Соловьёв заявил, что "белорусские фабрики скопируют продукцию, которую делают в ИКЕА, на счёт раз".