Глава RT Маргарита Симоньян высказалась об окончательном уходе IKEA из России и высмеяла слоганы для импортозамещения.
Симоньян считает, что уход из РФ IKEA следует воспринимать как возможность.
"Сама жизнь дает нам второй шанс — пожалуйста, не назовите ее "Уютно и точка"", — написала журналистка.
Главный редактор RT предложила свои названия для российских фирм.
"Вкусно и точка.
Уютно и че уж там.
ЗвОнит — и ладно.
Летит — и ниче вроде.
Едет — и х… с ней.
Дарю слоганы для импортозамещения", — поделилась идеями телеведущая.
IKEA сообщила об увольнении сотрудников и продаже четырёх своих фабрик, находящихся в России, другому владельцу.
Ранее Владимир Соловьёв заявил, что "белорусские фабрики скопируют продукцию, которую делают в ИКЕА, на счёт раз".
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