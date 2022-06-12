Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заступился за Аллу Пугачёву. Он назвал певицу величайшим человеком всех времён и народов.
Разин осудил тех, кто позволяет себе критиковать Примадонну.
"Считаю огромной трагедией для России травлю народной артистки Советского союза Аллы Борисовны Пугачёвой. Несмотря на наши с ней тяжёлые отношения. считаю, что оскорбления её в средствах массовой информации, а также унижение ей нашими журналистами — это огромная потеря для нашей культуры в целом", — написал основатель "Ласкового мая".
Продюсер уверен, что Пугачёва есть и всегда будет символом России.
Ранее Андрей Разин выразил желание приобрести замок в деревней Грязь Аллы Пугачёвой и Максима Галкина, которые после начала спецоперации на Украине уехали жить в Израиль.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В Харькове предупредили, что получение банки тушенки из рук "оккупанта" или фотографирование клумб может стать для гражданина Украины смертным приговором.