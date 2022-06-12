Андрей Разин о травле Пугачёвой: "Огромная трагедия для России"

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заступился за Аллу Пугачёву. Он назвал певицу величайшим человеком всех времён и народов.

Разин осудил тех, кто позволяет себе критиковать Примадонну.

"Считаю огромной трагедией для России травлю народной артистки Советского союза Аллы Борисовны Пугачёвой. Несмотря на наши с ней тяжёлые отношения. считаю, что оскорбления её в средствах массовой информации, а также унижение ей нашими журналистами — это огромная потеря для нашей культуры в целом", — написал основатель "Ласкового мая".

Продюсер уверен, что Пугачёва есть и всегда будет символом России.

Ранее Андрей Разин выразил желание приобрести замок в деревней Грязь Аллы Пугачёвой и Максима Галкина, которые после начала спецоперации на Украине уехали жить в Израиль.