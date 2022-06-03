Беженцы с Украины сталкиваются с всё большими трудностями при переезде в Европу, потому что многие страны ЕС постепенно сворачивают свои гуманитарные программы.
Так, о прекращении своей программы помощи украинским беженцам 31 мая объявила Болгария, напоминает РИА Новости. Это решение связано в началом курортного сезона, и именно туристы дают стране средства к существованию, отметила болгарский вице-премьер Калина Константинова. Она добавила, что теперь расходы на содержание каждого беженца будут равны 7,5 евро в день, вместо прежних 20 евро в сутки.
На фоне происходящего украинка родом из Одессы с именем Алиса порекомендовала беженцам с Украины больше не выбирать в качестве страны для переезда Болгарию, потому что помощи украинцам, по её словам, в этой стране больше ждать не приходится.
Похожая ситуация наблюдается и в Чехии, в которую въезд граждан Украины приостанавливается с 15 июня. Уточняется, что беженцев, которых в этой стране уже 300 тысяч, просто некуда размещать.
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