Одесситка в Болгарии: беженцам с Украины здесь больше не рады

Беженцы с Украины сталкиваются с всё большими трудностями при переезде в Европу, потому что многие страны ЕС постепенно сворачивают свои гуманитарные программы.

Так, о прекращении своей программы помощи украинским беженцам 31 мая объявила Болгария, напоминает РИА Новости. Это решение связано в началом курортного сезона, и именно туристы дают стране средства к существованию, отметила болгарский вице-премьер Калина Константинова. Она добавила, что теперь расходы на содержание каждого беженца будут равны 7,5 евро в день, вместо прежних 20 евро в сутки.

На фоне происходящего украинка родом из Одессы с именем Алиса порекомендовала беженцам с Украины больше не выбирать в качестве страны для переезда Болгарию, потому что помощи украинцам, по её словам, в этой стране больше ждать не приходится.

Похожая ситуация наблюдается и в Чехии, в которую въезд граждан Украины приостанавливается с 15 июня. Уточняется, что беженцев, которых в этой стране уже 300 тысяч, просто некуда размещать.