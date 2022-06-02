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Автор Антон Уткин

Политолог Асафов: PR-проект "украинские беженцы" закрыт, Европа считает убытки

Общество

Польские власти прекращают платить пособия беженцам из Украины. Это объясняется тем, что антироссийский PR-проект закрывается, считает политолог Александр Асафов.

Политолог Асафов: PR-проект "украинские беженцы" закрыт, Европа считает убытки

Польша не одна охладела к украинским беженцам, в Болгарии их тоже попросили покинуть гостиницы, так как начинается курортный сезон, а терять деньги никто не собирается.

"Беженцев не выгоняют, обещают выделить какие-нибудь другие места, но это точно не отели", — уточнил Асафов в интервью ФАН.

Европейцы начали задаваться вопросом, чем сомалийские или ближневосточные беженцы хуже украинцев. Многие уже понимают, что горячая поддержка была антироссийским PR-проектом, а сейчас пора считать убытки, отметил эксперт.

Хуже всего придётся украинцам в Великобритании, предположил специалист, их могут отправить в английские африканские территории.

"Туда, куда отправляют беженцев (из других стран. — Прим. ред.), например в Руанду. То есть вообще ни разу не Лондон", — пояснил политолог.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Наталия Красовская
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