Симоньян заступилась за продавцов контрафакта: "Мы чьи права охраняем?"

Глава RT Маргарита Симоньян поддержала возмущение людей, которые не понимают, почему продавцов, которые "быстро сориентировались", и навезли в страну контрафакта, штрафуют.

Журналистка опубликовала письмо подписчика, в котором он выражает недоумение, почему предпринимателей наказывают за то, что они пытаются предотвратить появление в стране пустых полок.

"Ушли известные бренды и сразу появилась контрафактная продукция. И вот проводят рейды и штрафуют этих продавцов. На таможне проверяют, сколько везут товара. Мы чьи права охраняем? Я что-то не пойму. Тех, кто ушёл, хлопнув дверью?" — вопрошает интернет-пользователь.

Человек искренне не понимает, почему бизнесменов "бьют по рукам".

"Хазин нам рассказывает, что мы с контрафактом выживем и плевать нам на этот запад. Нет, нам говорят, нарушение законодательства", — жалуется фолловер.

Симоньян признала, что ситуация сложилась несправедливая.

"Абсолютно с вам солидарна", — написала главный редактор RT.

Ранее Симоньян высказалась об аресте знатока "ЧГК" Ровшана Аскерова. Она назвала обладателя "хрустальной совы" русофобом и шовинистом.