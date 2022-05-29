Глава RT Маргарита Симоньян поддержала возмущение людей, которые не понимают, почему продавцов, которые "быстро сориентировались", и навезли в страну контрафакта, штрафуют.
Журналистка опубликовала письмо подписчика, в котором он выражает недоумение, почему предпринимателей наказывают за то, что они пытаются предотвратить появление в стране пустых полок.
"Ушли известные бренды и сразу появилась контрафактная продукция. И вот проводят рейды и штрафуют этих продавцов. На таможне проверяют, сколько везут товара. Мы чьи права охраняем? Я что-то не пойму. Тех, кто ушёл, хлопнув дверью?" — вопрошает интернет-пользователь.
Человек искренне не понимает, почему бизнесменов "бьют по рукам".
"Хазин нам рассказывает, что мы с контрафактом выживем и плевать нам на этот запад. Нет, нам говорят, нарушение законодательства", — жалуется фолловер.
Симоньян признала, что ситуация сложилась несправедливая.
"Абсолютно с вам солидарна", — написала главный редактор RT.
Ранее Симоньян высказалась об аресте знатока "ЧГК" Ровшана Аскерова. Она назвала обладателя "хрустальной совы" русофобом и шовинистом.
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