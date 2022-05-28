Панин обрушился на Чичерину: "Назвать её девушкой язык не поворачивается"

Актёр Алексей Панин постыдился иметь русский паспорт и раскритиковал певицу Юлию Чичерину, которая принимает активное участие в спецоперации на Украине.

Звезда фильма "Жмурки" прокомментировал видео, на котором российские военные заменяют табличку на въезде в Мелитополь указателем с надписью "Россия навсегда" в цветах триколора. Помогала менять укаринские знаки исполнительница хита "В голову надуло" Юлия Чичерина.

"Нация первобытных дикарей", — написал под видео актёр, проживающий в Испании. — Позор на весь мир! Позор, вместе с ними иметь один и тот же русский паспорт!"

Отдельно Панин прошёлся по Юлии Чичериной.

"Помогает этим "воинам освободителям" существо по имени Юлия Чичерина. Назвать её девушкой даже язык не поворачивается. Оно существо", — заявил артист.

Ранее Панин отчитал своего коллегу по фильму "Жмурки" Дмитрия Дюжева за участие в концерте "Zа Россию!"