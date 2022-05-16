Алексей Панин раскритиковал поведение коллеги по фильму "Жмурки" Дмитрия Дюжева, выступившего на концерте "Zа Россию!".
Актёр негативно отозвался о звезде фильма "Бригада", который включился в патриотическую работу. Дюжев со сцены призвал россиян единым маршем славить Россию.
Панин рассказал, что ему всего лишь два раза удалось видеть Дюжева "нормальным и настоящим". Все два этих случая, по рассказам Панина, были связаны с кутежом, один из которых проходил в День Победы.
"Всё остальное время, он всегда был в образе или лизал кому-то з***. Одно из двух. Не стал бы об этом говорить, но в последнем своём выступлении "Zа Россию!" он превзошёл сам себя", — заявил актёр.
Ранее Дмитрий Дюжев в компании Ларисы Долиной и Григория Лепса выступил в Донбассе.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".