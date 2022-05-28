Бывшая коллега об Ольге Скабеевой: "Посадит и загрызёт"

Экс-ведущая "Вестей" Фарида Курбангалеева рассказала, что Ольга Скабеева с первых шагов на канале "Россия-1" производила впечатление, что может всех "замочить".

Курбангалеева вспомнила, как Скабеева, будучи стажёром, впечатлила руководство телеканала своим бойким репортажем с московских улиц.

Скабеева показала, на что способна, когда вела репортажи по делу Pussy Riot.

"Она себя зарекомендовала такой, какой была на процессе Pussy Riot, когда их судили. Ольга очень активно освещала и, наверное, не без её помощи получилось то, что получилось. Вот тогда у неё возникла репутация акулы, которая посадит и загрызет", — отмечала Курбангалеева.

Коллеги боялись ей поручать делать позитивные репортажи о ком-либо, так как могло создаться впечатление, что она хочет человека "замочить".

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