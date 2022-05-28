Телеведущая Жанна Агалакова покаялась в пропаганде: "Выключите телевизор"

Уехавшая за рубеж экс-сотрудница Первого канала Жанна Агалакова рассказала, как устроена российская телевизионная пропаганда.

Проработавшая на Первом канале 20 лет Агалакова покаялась в том, что не ушла с российского ТВ раньше. Телеведущая посоветовала гражданам РФ не смотреть телевизор, который она назвала "машиной для промывки мозгов".

"Выключите телевизор", — призвала российскую аудиторию журналистка.

Жанна Агалакова заявила, что телевизор создаёт другой мир, где российских солдат встречают радостные украинцы. Она рассказала, что работники Первого канала подчиняются "генеральной линии".

Она поведала, что корреспондента могут оштрафовать, если спецоперацию на Украине назовут в****. Не вписывающийся в стратегию пропаганды материал, по словам Агалаковой, просто не пускают в эфир.

Журналистка призвала открыть своё сердце и черпать новости из интернета.

Ранее Агалакова из Парижа выразила свою поддержку независимым СМИ. Корреспондент отметила, что не согласна с тем, что "Запад обложил Россию ковровыми санкциями".