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Автор Инна Винникова

Киреева: выплаты с рекордной индексацией пенсионеры РФ начнут получать с 3 июня

Общество

Пожилые граждане страны могут рассчитывать на повышенную пенсию уже в июне. Решение о внеплановой индексации принял президент РФ Владимир Путин. Рекордное повешение на 10% — показатель, который выше уровня инфляции по итогам 1-го квартала текущего года (9,95%).

Киреева: выплаты с рекордной индексацией пенсионеры РФ начнут получать с 3 июня

Однако пенсионный эксперт Анастасия Киреева обращает внимание, что индексация коснётся только неработающих пенсионеров, но положена она получателям всех видов пенсий, а их в стране порядка 35 миллионов человек.

Решение принято с 1 июня, а зачисления на счета граждан начнутся уже на следующей неделе, сообщает Киреева:

"Традиционно выплатной период у Пенсионного фонда начинается с третьего числа каждого месяца. Этот раз исключением не будет, так что пенсии в новом, повышенном размере пенсионеры начнут получать уже с 3 июня".

За всю новейшую историю пенсионной системы с 2002 года общая индексация в 2022 году вырастет до 18,6%, а это рекордный показатель.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Наталия Красовская
Темы владимир путин
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