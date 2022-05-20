Daily Mail: британцы больше не хотят жить под одной крышей с украинцами

Многие переселенцы с Украины отправились в Великобританию, в надежде найти там жильё и обосноваться. Однако довольно часто хозяева домов оставляют украинцам всего один день на то, чтобы собрать вещи и уехать.

Одна женщина из Великобритании разместила семью беженцев и сразу предупредила, что является вегетарианкой и не потерпит, чтобы в её доме было мясо. Однако вскоре она сказала, чтобы гости "уехали как можно скорее".

Другая женщина оказалась на улице с трёхлетним сыном после того, как мальчик якобы напугал британского ребёнка.

"Наши дети играли в одной комнате, и мой ребёнок напугал её старшего сына. Её мальчик не хотел выпускать его из комнаты", — цитирует слова украинки таблоид Daily Mail.

Благотворительные организации опасаются, что система размещения беженцев может "рухнуть", поскольку хозяева домов не осознают масштабность задачи.